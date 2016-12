Il Chelsea si muove per Messi

18:27 - Il caos Barcellona continua ad alimentare clamorose indiscrezioni di mercato. Secondo l'emittente spagnola RAC1, il Chelsea avrebbe contattato Jorge Messi, padre della stella del Barcellona Leo Messi. Secondo quanto si apprende, i Blues avrebbero sentito il papà della Pulce per capire la sua situazione in blaugrana dopo il litigio con Luis Enrique. Se Messi palesasse l'intenzione di voler partire, il Chelsea sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 250 milioni per mettere le mani sull'argentino.

L'operazione Messi è partita. Difficile, magari impossibile, ma è partita. Perché da Londra, sotto la regia di José Mourinho, hanno alzato le antenne, capito che qualcosa tra la Pulce e il Barcellona si sta rompendo e, già che c'erano, appoggiato il primo passo "sulla Luna". Prima di tutti, senza aspettare che parta l'assalto degli altri ricconi del pianeta calcio. Prima che Messi si faccia convincere da un'altra squadra. I londinesi, dicono in Spagna, sono andati al centro del problema: hanno contattato il padre-agente dell'argentino e hanno sondato il terreno. Buttato lì un "dovesse finir male con i blaugrana", giusto per far sentire il proprio interesse, renderlo concreto. Un piccolo passo per cominciare un cammino che sarebbe in ogni caso lunghissimo. Messi a parte, ci sarebbe da tenere in debita considerazione l'ostacolo Barcellona. Meglio, ci sarebbe da pagare quella mostruosa clausola rescissoria da 250 milioni che sembrava essere stata messa lì per scherzo. Come dire: vediamo se qualcuno la paga... e giù risate, magari, mentre si firmava l'ultimo contratto con Messi. E invece, forse, qualche pazzo disposto a mettere quei soldi davanti al muso di Bartomeu ci sarà davvero. Forse il Chelsea farà sul serio, forse Abramovich farà quest'ennesima follia per accontentare Mourinho e rendere unico il Chelsea. Lo vedremo ovviamente. Oggi basta ciò di cui si parla: la chiacchierata amichevole tra i Blues e papà Messi, la frase buttata lì, il pensiero lontano. Mentre a Barcellona tutto va a rotoli facendo un rumore terribile.