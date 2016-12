Il Chelsea di Conte vuole Morata o Higuain

Insomma, come rompere le uova nel paniere alla Serie A. Detto che ormai il destino di Morata non dipende più dalla Juve, ma dal Real Madrid, che ha deciso di far valere la clausola di riacquisto a fine stagione, è ormai chiaro che lo spagnolo difficilmente giocherà nella Liga. Alvaro ha mercato soprattutto in Premier League, dove si susseguono le voci di club interessati a lui. Di sicuro il suo sarebbe l'acquisto più economico considerate le cifre che ruotano attorno agli altri due candidati. Perché per Higuain si parla di una clausola in essere da 94 milioni di euro anche se il Pipita sta trattando il rinnovo del contratto con il Npaoli. Ma anche Lukaku, tra i giocatori apprezzati anche dai bianconeri, non sarebbe molto più economico: l'Everton infatti vuole 85 milioni per lasciarlo andare. Insomma, non certo briciole, anche per uno come Abramovich.