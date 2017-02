IL CATANIA CAMBIA ALLENATORE

Pino Rigoli non è più l'allenatore del Catania. Le parti hanno risolto consensualmente il contratto. Lo ha annunciato il club etneo. "Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Pino Rigoli e l’allenatore in seconda Alessandro Russo, ringraziando i due professionisti per il lavoro svolto ed esprimendo rammarico per la conclusione dell’esperienza alla guida della prima squadra. A mister Rigoli, legato ai colori rossazzurri da un sincero affetto, i migliori auguri per il prosieguo della carriera".