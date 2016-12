Il Cagliari sogna Di Natale

Contatti tra il Cagliari e Totò Di Natale. I rossoblù, dopo aver ingaggiato Bruno Alves, sono ancora alla ricerca di esperienza e così hanno pensato all'attaccante che ha salutato l'Udinese dopo 12 anni. Il bomber napoletano, all'età di 38 anni, sta pensando se continuare a giocare per una stagione in Italia, provare un'esperienza all'estero o smettere con il calcio giocato. Giulini è pronto al grande colpo per rinforzare la squadra di Rastelli.