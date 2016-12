Il Boca Jrs si arrende, Tevez resta alla Juve 

12:20 - Il Boca Juniors è venuto in Italia, ma tornerà in Argentina senza Carlitos Tevez: il bomber resta alla Juventus, almeno fino al 2016. Il presidente degli Xeneizes Daniel Angelici ha incontrato a Torino il numero uno bianconero Andrea Agnelli e la trattativa non è andata a buon fine: "Ha un contratto fino al 2016 e dobbiamo rispettarlo. Se lui volesse tornare prima il Boca fare uno sforzo per accoglierlo", ha confermato Angelici.

Con Agnelli non si è parlato solo di Tevez che, sicuramente, prima o poi tornerà alla Bombonera: "E' stato un incontro molto positivo - ha spiegato Angelici -. Abbiamo toccato vari argomenti. L'obiettivo è rafforzare il legame istituzionale tra i due club". Sul tavolo anche il trasferimento di Pochettino in bianconero, ma l'affare è rimasto ancora in fase di stallo.



TEVEZ: "RESTO ALLA JUVENTUS"

Anche Carlos Tevez ha voluto rassicurare i tifosi della Juve dopo le parole del fratello che parlavano di un suo imminente ritorno al Boca. "Non è vero, mio fratello è tifoso del Boca e sente molto questa fede. Io ho un contratto di due anni con la Juve e il mio pensiero è di rimanere qui", ha detto l'argentino.