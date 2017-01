IL BOAVISTA CHIAMA ADRIANO

Si profila un nuovo possibile ritorno in campo per Adriano. Il Boavista ha avuto l'idea di proporgli un ingaggio per il campionato Estadual che comincia sabato, quando il Verdao di Rio affronterà il Flamengo. Il dirigente del club, Joao Paulo Magalhaes, ha spiegato che non c'è ancora una trattativa, "ma Adriano è un craque e per lui le nostre parte saranno sempre aperte. Oltretutto ci alleniamo nel centro sportivo Cfz, che si trova a Recreio dos Bandeirantes, quindi a dieci minuti da casa sua. Speriamo che gli venga voglia di tornare in campo...".