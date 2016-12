Il biografo di Van Gaal: "Vuole Strootman, c'è già l'accordo"

21:21 - Kevin Strootman è appena rientrato dal lungo infortunio che l'ha tenuto fermo per sei mesi, ma anche nel periodo d'inattività l'interesse del Manchester United per lui non è mai scemato. Dall'Inghilterra arriva ora un'indiscrezione sul futuro del centrocampista della Roma. Hugo Borst, giornalista e autore della biografia del tecnico dei Red Devils Louis Van Gaal, è sicuro: "C'è già l'accordo per l'arrivo di Strootman in Inghilterra. Sarà la prossima estate".

Queste le dichiarazioni rilasciate dallo scrittore: "La scorsa primavera ero accanto a Van Gaal in occasione di Psv-Feyenoord: con lui c'erano Van Persie e Strootman. Van Gaal era già sicuro di andare al Manchester United e in mia presenza chiese a Strootman di trasferirsi in Inghilterra: lui si disse lusingato e si diedero la mano, come a sancire l'accordo - il racconto di Borst -. Secondo me l'operazione non si farà a gennaio, ma la prossima estate. Strootman è un giocatore eccezionale e Van Gaal lo vuole con sé". Resta da capire cosa farà la Roma, che in più di un'occasione ha negato di volersi privare del suo mediano.