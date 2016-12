Il Bayern cerca il sostituto di Vidal, pronti 50 milioni per Marchisio

Quaranta milioni di euro per Arturo Vidal . Ecco l'offerta del Chelsea per strappare il cileno al Bayern Monaco come da indicazione di Conte che ritroverebbe così il suo guerriero. In Baviera, con Ancelotti , stanno già pensando al possibile sostituto: il sogno si chiama Claudio Marchisio . Convincere la Juventus a privarsene non sarà facile, ma sono già pronti 50 milioni di euro, come scrive Tuttosport.

Certi amori non finiscono nemmeno nel calcio e l'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea può dare il via ad un clamoroso ricongiugimento oltre che ad aprire le danze del mercato dei centrocampisti. Il ct della Nazionale infatti vuole Arturo Vidal a Londra e Abramovich sembra pronto ad accontentarlo. Il Bayern Monaco, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe pronto ad accettare i 40 milioni di euro offerti. Certi atteggiamenti sopra le righe dell'ex bianconero non sono mai piaciuti alla dirigenza tedesca che è pronta a cedere il "guerriero" senza nemmeno troppi dubbi.



Il sostituto ideale è stato individuato in Claudio Marchisio. Carlo Ancelotti lo voleva già ai tempi in cui allenava il Real Madrid e avrebbe immediatamente pensato a lui per il nuovo centrocampo del Bayern. I soldi non sono un problema e 50 milioni di euro possono mettere in crisi Agnelli e Marotta. Il Principino è una bandiera bianconera e dopo Buffon è lui il giocatore più rappresentativo della Juventus, ma allo stesso tempo un offerta simile per un giocatore che va verso i 31 anni difficilmente ricapiterà.