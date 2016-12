Il Barcellona punta dritto su Lavezzi: Inter e Juve sorpassate

Vecchia storia quella fra Lavezzi e il Barcellona, questa però pare veramente essere la volta buona. I blaugrana infatti fanno sul serio e i contatti con la punta argentina in scadenza col Psg nell'estate del 2016 sono avviatissimi. Il Pocho, e meno di un rinnovo contrattuale col club parigini alquanto improbabile, la prossima estate potrebbe liberarsi a parametro zero: Luis Enrique è alla ricerca di un esterno d'attacco da alternare ai vari Neymar, Messi e Suarez e questa potrebbe essere davvero l'occasione giusta per vedere l'ex Napoli in Catalogna.



Sul giocatore, va ricordato, ci sono anche la Juventus e soprattutto l'Inter, ma l'offerta dei blaugrana - come riportato dai media spagnoli - è di quelle irrifiutabili: 4 milioni di euro per tre stagioni. Manca ancora parecchio alla prossima sessione estiva, ma il mercato già si accende, soprattutto se gli intermediari si chiamano Messi e Mascherano.