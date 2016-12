Il Barcellona prenota Pogba per il 2016: accordo con la Juve

13:15 - Il futuro blaugrana di Pogba è già segnato. Almeno secondo i media spagnoli. Stando al Mundo Deportivo, infatti, la Juventus e il Barcellona avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Paul nel 2016 con il via libera del francese. Attenzione però alle manovre di Mino Raiola, che invece continua a ricevere offerte astronomiche da City e Psg per il suo assistito e potrebbe mettere tutto in discussione.

Il piano sembra verosimile. Con il mercato blaugrana bloccato e gli Europei in vista, Pogba non può permettersi di andare al Barcellona e restare fermo ai box come Aleix Vidal. Meglio restare un altro anno alla Juventus, con la promessa di vestire la camiseta blaugrana tra dodici mesi esatti. Nei giorni scorsi Marotta e Braida si sono incontrati più volte per perfezionare il "patto", di cui però al momento non sono note le cifre (roba forte comunque). Dal suo canto, il francesino ha già dato il suo via libera all'operazione e avrebbe già comunicato le sue intenzioni alla Vecchia Signora.



Tutto fatto, dunque. Macché. Secondo Il Mundo Deportivo, infatti, resta un ostacolo da superare: Mino Raiola. Il procuratore di Pogba ha ricevuto offerte monstre da City e Psg per il centrocampista bianconero e sembra intenzionato a lottare fino all'ultimo minuto disponibile per valutare tutte le opzioni, massimizzare le entrate e "rovinare" il piano di Marotta & Co. Mai scavalcare Raiola.