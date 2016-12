Il Barcellona insidia la Juve: blaugrana su N'Zonzi del Siviglia

Su Steven N'Zonzi non c'è solo la Juve ma anche il Barcellona. Secondo quanto scrive El mundo Deportivo, il centrocampista del Siviglia, da sempre è un obiettivo di Robert Fernandez, uomo-mercato del club blaugrana. Dal canto suo - continua il quotidiano catalano - la Juve punta all'ingaggio 'immediato' del centrocampista: Marotta si sarebbe infatti mosso per assicurarsi il suo cartellino già nel prossimo mercato di gennaio, anticipando il Barcellona.

L'obiettivo del Barcellona è di ingaggiare un mediano di ruolo, una valida alternativa a Sergio Busquets, uno dei pochi giocatori blaugrana a non avere un sostituto ideale. Al Barcellona piace anche Julian Weigl, 21 anni, del Borussia Dortmund, ma il prezzo del suo cartellino non rientra nei parametri della società catalana. Inoltre, chiude il Mundo Deportivo, il Dortmund si sarebbe già accordato con il Real Madrid per la cessione del giocatore. Stesso discorso per Pierre Andrè Aubameyang e Ousmane Dembele.