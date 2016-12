Idea United: Mourinho in panchina e Van Gaal ds

Louis Van Gaal direttore sportivo e Josè Mourinho allenatore. E' l'ultima idea della dirigenza del Manchester United per risolvere i problemi di successione. Secondo quanto riportato sulle pagine sportive del 'Sun', i vertici dei Red Devils starebbero ora pensando a una convivenza tra l'olandese, che ha un contratto in scadenza nel 2017, e il tecnico portoghese, dato ormai per certo in panchina nella prossima stagione.

Ecco la soluzione del problema: perché non tutti e due? Cacciare Van Gaal prima della scadenza del contratto - tra un anno - costa allo United 5 milioni di euro tra buonuscita e ingaggio per la prossima stagione. Tenere in caldo Mourinho e ingaggiarlo nel 2017 è impossibile. E allora si fa largo l'ipotesi di dare a Van Gaal un ruolo societario, sfruttando anche la sua conoscenza del settore giovanile del club. Con Mourinho in panchina per risollevare le sorti di una squadra, che sì potrebbe mettere in bacheca l'Fa Cup (finale il 21 maggio contro il Crystal Palace) ma che ha chiuso la Premier League al quinto posto e quindi si è dovuta accontentare della qualificazione diretta all'Europa League.