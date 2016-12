Icardi, Wanda Nara contro l'Inter: "Vogliono vendere Mauro, spiace andare via"

Parole pesantissime, che cozzano però con la ferma volontà dell'Inter, secondo cui Icardi non è in vendita e non ha bisogno di un rinnovo di contratto. Sì perché Wanda, a quanto pare, si aspettava il rinnovo del contratto per Maurito dopo l'arrivo del Suning. Icardi aveva rinnovato con l'Inter nel giugno 2015 fino al 2019. Il sentimento, in casa dell'argentino, è che la "mancanza" di considerazione da parte del club si sia trasformato in volontà da parte dell'Inter di cedere l'attaccante. Un'eventualità che il club nerazzurro nega con forza.



La moglie di Icardi si trova attualmente a Montecarlo, ma è da escludere qualsiasi contatto col Monaco. Piuttosto, come spiega il quotidiano spagnolo As, è l'Atletico Madrid a scaldare le acque. Anzi, a stringere. L'indiscrezione rimbalza con forza dalla Spagna, dove As addirittura riferisce di un incontro in programma nei prossimi giorni a Ibiza tra Wandae i dirigenti del club spagnolo. Simeone ha intenzione di affidare il ruolo di centravanti a Maurito, che con Griezmann formerebbe una coppia spaventosa.



In ogni caso bisognerà poi convincere l'Inter, che non ha la minima intenzione di liberarsi del bomber argentino. Inoltre, per la nuova proprietà cinese, presentarsi con la cessione del proprio capitano non sarebbe certo il miglior biglietto da visita, ma una maxi offerta potrebbe sciogliere ogni dubbio.