Icardi resta all'Inter, ma AdL non si è arreso

Icardi e l'Inter e un divorzio che non si farà. Nel mezzo il Napoli, che ha preso atto delle ultime parole di Maurito, ma non ha (ancora) chiuso la pratica. E' questa la novità di giornata, raccontata da Paolo Bargiggia a Premium Sport, un sentiero che De Laurentiis si tiene aperto, visto che con Wanda Nara e gli agenti che l'hanno accompagnata nella trattativa col Napoli c'è stata un'intesa, non solo formale, e insomma: per il club azzurro non è ancora finita.