Icardi-Inter, nuove tensioni e la cessione è possibile

Non è tornato il sereno tra Icardi e l'Inter . Sono serviti a poco i tweet distensivi di Maurito che è ancora nel mirino della critica dei tifosi. L'attaccante argentino, infatti, è stato fischiato e insultato alla Pinetina dove è arrivato al volante della sua Roll Royce. Anche in società non hanno gradito le mosse del bomber e soprattutto quelle di Wanda Nara. Il rinnovo è un rebus, la partenza è possibile ma solo verso un club estero.

L'Inter non vorrebbe rinforzare una diretta rivale e così pare che Wanda Nara sia partita nuovamente per Londra per ascoltare la proposta dell'Arsenal. Il Napoli farà comunque un ultimo tentativo, ma la strada per De Laurentiis è tutta in salita. Icardi e sua moglie spingono per il rinnovo a cifre da top player entro la chiusura del mercato, ma Thohir e il Gruppo Suning stanno facendo resistenza. Rinnovo sì, ma con più calma in autunno.

Una situazione complicata, la trattativa non è ancora inziata e tutto questo sta generando malumore da entrambe le parti.

E ora anche i tifosi hanno perso la pazienza. Prima sui social e poi alla Pinetina quando hanno urlato a Maurito di andarsene.

Nel mezzo Mancini che deve gestire la situazione tecniche e deve dare risposte precise. Una l'ha data subito, visto che nell'amichevole col Tottenham, Icardi è in campo con la fascia di capitano.