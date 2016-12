Icardi-Inter, "e la storia continua..."

ICARDI: COME HO SEMPRE DETTO... Ed ecco le prime parole di Icardi a Inter Channel : "Come ho detto sempre è quello che volevo. Si è parlato tantissimo, normale nel mercato, ma ho sempre detto di voler restare e ci siamo messi d'accordo con la società. Oggi diventa tutto ufficiale. Io sono sempre stato tranquillo, nelle interviste fatte finora l'ho detto. Qui mi sono sempre trovato bene anche con la gente, penso solo a fare le cose bene. Spero di per alzare trofei, non sarà facile replicare quello che ha fatto Zanetti. Sono qui per fare gol e aiutare la squadra, se vinciamo qualche coppa è meglio. Ringraziamenti? La mia famiglia che mi accompagna ogni giorno e Wanda che ha sistemato tutto come mia manager".

ICARDI/2: E FRA UN MESE RIDIVENTO PAPA'Poi Icardi ha parlato a FcInterNews. "E' un periodo buono, è molto importante questo libro che mi ha proposto la Mondadori per raccontare la mia vita. Poi divento ancora papà tra un mese, sono cose belle al di là del calcio. Poi in campionato ho anche segnato 6 gol, una buona media".

"Sono il capitano e da sempre legato a questa squadra. Per me è un onore e un piacere rimanere a lungo in questo club. L'Inter come l'anno scorso vuole tornare in Champions League. In Italia si parla di Totti, Zanetti e Maldini, campioni che hanno fatto bene con le loro squadra. io sono ancora giovane e non posso promettere di rimanere qui 20 anni, ma sicuramente sarà un obiettivo".

"L'obiettivo nostro è arrivare in Champions e penso che nei prossimi 5 anni mi darò da fare assieme ai miei compagni e da capitano avrò la responsabilità di portare la squadra allo stesso obiettivo".

"Il rapporto col mister è molto buono, abbiamo parlato tanto di come migliorare ed è il punto di partenza per costruire una grande squadra. Penso sia un grande allenatore, si è visto da come abbiamo cambiato il nostro gioco. Ci farà fare delle cose che ci aiuteranno a diventare grandi. Il mister ha una filosofia di gioco, è arrivato da poco ma ce la sta trasmettendo. Abbiamo giocatori con grandi qualità, basta metterle in campo e allenarsi e faremo grandi cose".