Icardi, il nodo del rinnovo mette nei guai l'Inter

14:44 - Nella settimana in cui è diventato papà, affronterà prima la sua ex Samp e poi il "nemico" Maxi Lopez, Mauro Icardi getterà le basi per il futuro. Che dovrebbe essere interista, ma con qualche riserva. Il suo agente Abian Morano è sbarcato a Milano per trattare il rinnovo del contratto. Rinnovo che dovrà per forza vedere un ritocco in alto dell'ingaggio, visto che ora l'argentino percepisce 900mila euro più bonus, ben meno di quanto gli garantiscono gli sponsor personali, che da 2 milioni passeranno a breve a 2,8.

E proprio attorno ai diritti di immagine ruota la discussione tra Icardi e l'Inter. Se da una parte il dt Ausilio ha proposto un ritocco fino a 1,5 milioni di euro l'anno, dall'altra la società di Thohir chiede che la metà degli introiti per i diritti di immagine vadano al club. Una proposta non troppo gradita a Maurito e al suo entourage, che infatti finora non si è sbilanciato. Per questo gli incontri dei prossimi giorni saranno decisivi. L'Inter propone un rinnovo fino al 2019 dell'accordo in scadenza 2017, ma c'è la possibilità che la discussione venga prolungata fino all'estate, con il rischio che il giocatore finisca sul mercato. E le pretendenti non mancano, anche se Icardi lascerebbe Milano solo per un top club europeo. Si parla di Chelsea e Liverpool, oltre che di Atletico Madrid, club disposti a sborsare i 40 milioni di euro sognati dalla Benamata. Mancini, nell'intervista a Tiki Taka , sembra voler puntare sul suo attaccante, anche perché prima di poter sparare alto sul prezzo del cartellino, bisognerebbe blindare il suo contratto. Così mercoledì pomeriggio il dt Ausilio vedrà il suo procuratore, Moreno, per intavolare la trattativa.