31 luglio 2016 14:22 Icardi: il Napoli arriva a 70 milioni Cʼè anche lʼArsenal a 60 mln. Maurito: "Troppi rumors, non so niente"

Aurelio De Laurentiis ha preso al volo l'invito di Erick Thohir e ha alzato l'offerta per Icardi a 70 milioni di euro. Cifra che ora rischia di far vacillare le certezze dell'Inter, che davanti a un'offerta del genere potrebbero aprire a una trattativa. In corso Vittorio Emanuele ne vorrebbero 50 più il cartellino di Gabbiadini, valutato 25 dai partenopei. L'Arsenal si è fermata a 60: l'argentino è la prima alternativa a Lacazette del Lione.

Il Napoli ha l'accordo con il giocatore già da tempo sulla base di 6,5 milioni di euro all'anno, diritti di immagine compresi. Wanda, la moglie manager, partirà da questa base economica per richiedere una trattativa con l'Inter per il rinnovo del marito. Prolungamento del contratto che era stato promesso dal club di corso Vittorio Emanuele nel giugno 2015.



Nel frattempo, come ha rivelato La Repubblica, Icardi e Wanda avrebbero già scelto la casa dove andare ad abitare: si trova a Posillipo e costa 45mila euro al mese, con piscina, palestra e otto camere da letto.