Ibrahimovic, solo una finta: "Manchester? Nessuna conferma"

Il grande bluff si materializza in diretta Facebook, davanti a 100mila spettatori, con un totale di 1 milione di visualizzazioni. Zlatan Ibrahimovic , a Parigi, non ha svelato il proprio futuro : nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo marchio di abbigliamento, la A-Z , lo svedese ha schivato le domande calcistiche. "Manchester? Non c'è alcuna conferma, alcuna firma. Continuate con questa storia, quando poi mi stancherò ve lo dirò".

L'INTERVISTA A LE MONDE: "MILAN IL CLUB PIÙ GRANDE"Dal ritiro della nazionale aveva dato a tutti appuntamento alle 17 di martedì, a Parigi. Un evento mondiale, una conferenza stampa in diretta, con tanto di pubblico, show e video. Ma tutti avevano inteso, ed era stato lo stesso Zlatan a lasciarlo intendere, che il lancio della sua nuova linea di abbigliamento sportivo sarebbe stata l'occasione per svelare al mondo il suo prossimo club. Nulla di tutto questo: Ibra ha parlato quasi esclusivamente della A-Z, spiegando: "Il mio futuro è l'A-Z". Incalzato da qualche giovane tra il pubblico, lo svedese ha prima scherzato: "Manchester? Non vi preoccupate, venderemo il nostro abbigliamento anche lì".



Poi il tono si è fatto più serio quando un bambino gli ha prospettato un possibile ritorno al Psg: "Da quando me ne sono andato, a Parigi continua a piovere, il cielo piange la mia assenza. Adesso che sono qui è rispuntato il sole. Non tornerò come calciatore, ma tornerò sicuramente perché qui sono stato benissimo". All'ennesima domanda sulla possibile conferma di un suo accordo con il Manchester United, ha infine risposto: "Non c'è alcuna conferma, non c'è alcuna firma. Serve pazienza, siete giornalisti, dovreste capire. Voi continuate con questa storia, quando poi mi stancherò ve lo dirò".