Ibrahimovic richiede il visto Usa, la Mls lo aspetta 

Zlatan Ibrahimovic vuol fare l'americano. Lo svedese, come scrive il quotidiano Aftonbladet, ha avviato le pratiche per il permesso di soggiorno negli States. Un indizio che smuove il mercato: adesso il suo addio al Psg, dopo le polemiche delle scorse settimane, in estate sembra essere più vicino, oltreoceano c'è la Mls che lo aspetta e un nuova avvantura. Quasi impossibile, invece, il suo sbarco in Turchia al Galatasaray.

La notizia è dettagliata: il bomber si è recato di persona, accompagnato da un membro del suo staff, il 19 marzo scorso all'ambasciata Usa di Parigi: Zlatan, vestito con jeans e giacca scura, avrebbe compilato la domanda per un "immigrant visa". Non i soliti documenti utili per fare una vacanza estiva sulle spiagge di Miami. Lo svedese è sotto contratto fino al 2016 con il Psg, ma a giugno potrebbe già lasciare il club. Il passaporto è già pronto, la valigia quasi. Adesso tocca a Mino Raiola trovargli un altro contratto milionario: New York o Los Angeles non fa differenza.