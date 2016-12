Ibrahimovic: "Mi vogliono in Premier, ne vedrete delle belle"

"In estate ne vedremo delle belle". Con queste poche parole Zlatan Ibrahimovic è destinato a scatenare il putiferio di mercato. Cina, Milan, MLS o Premier, tutti vogliono lo svedese che, pur concentrato nella Champions col Psg, si è sbilanciato: "Posso confermare che in Premier League c'è interesse, è il campionato più importante al mondo. In estate avrete molte cose da scrivere, ma deciderò solo quando avrò offerte sul tavolo". Conte o Mourinho?