Ibrahimovic, la Juve studia il clamoroso colpo

Ibra torna alla Juve? Lo scenario ha del clamoroso ma i segnali che filtrano dalle manovre juventine parlano di un tentativo per valutare l'opportunità di riportare l'attaccante svedese in bianconero dopo lo strappo del 2006 e il suo passaggio all'Inter, viste anche le difficoltà di arrivare a Cavani. La Juve vuole costruire una squadra per vincere la Champions e qui i desideri collimano perfettamente con quelli di Ibra, rimasto ancora una volta ai margini della competizione. Lo svedese è a fine contratto: la Juve, attraverso Mino Raiola, gli ha proposto un ingaggio di 7 milioni di euro netti più ricchissimi bonus in caso di conquista della Champions. E' un progetto in fase embrionale e difficile da chiudere al momento. La Juve cerca comunque in attaccante di spessore. Sul fronte Morata sono cambiati gli scenari negli ultimi giorni: con il Real non è stata trovata un'intesa per togliere la 'recompra' del giocatore e lo stesso spagnolo non è più convinto di restare a Torino dopo le ultime panchine. Tornerà a Madrid per 30 milioni: potrebbe restare per sostituire Benzema o andare per 45 milioni in un'altra big.