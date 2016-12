Ibrahimovic, frasi choc: "Potrei ritirarmi a fine stagione"

Solo qualche giorno fa, Zlatan Ibrahimovic aveva ammesso l'interesse di alcuni club della Premier League , ma oggi tutto diventa un giallo. "Tutto può succedere, meglio lasciare il calcio quando sei ancora al top. La gente così si ricorderà meglio cosa ho fatto negli ultimi anni. Vedremo cosa succederà. Il futuro sembra positivo ed è ormai deciso, questo lo posso dire", le sue parole nel ritiro con la sua Nazionale. Ma poche ore fa il West Ham era uscito allo scoperto: "Mi piacerebbe acquistare Zlatan, a 34 anni è ancora fantastico " ha confessato David Sullivan , coproprietario degli Hammers. "Ma non so se accetterebbe di giocare da noi" ha aggiunto Sullivan, relegando l'affare più che altro a un sogno.

Sullivan, a Talksport, ha detto che per gli Hammers si prospetta un mercato scoppiettante: "Per la prossima estate abbiamo una lista che comprende una decina di attaccanti di club europei, la maggior parte degli investimenti sarà mirata al reparto offensivo ma non voglio fare altri nomi".

Come traspare dalle parole di Sullivan, la trattativa per Ibra rimane più che altro un sogno. Limitatamente al campionato inglese, in pole ci sono Manchester United (e per lo svedese si tratterebbe di un Mourinho-bis) e Arsenal, con il Chelsea rimane spettatore interessato.