Ibrahimovic: "Tra due giorni il mio futuro: sarà una bomba di mercato"

Zlatan Ibrahimovic lo dice un po' ridendo e un po' no, come al solito. L'attesa per conoscere il suo futuro sale sempre di più, anche se pare ormai certo il suo approdo al Manchester United di José Mourinho. Lo svedese, al termine dell'amichevole con il Galles, ha spiegato: "Aspettate il 7 giugno e saprete. Sarà una vera bomba di mercato, si divertiranno in tanti quel giorno. Il club in cui andrò? Più che grande è fantastico".

Innanzitutto la scelta della data: il 7 giugno Zlatan Ibrahimovic lancerà la sua nuova linea di abbigliamento sportivo, la A-Z. Lo farà in diretta video su Facebook. Nulla insomma è lasciato al caso: nel giorno in cui Zlatan parlerà ai 25 milioni di utenti che lo seguono sul social network promuovendo il suo marchio, svelerà anche al mondo il club per il quale giocherà.



Dall'Inghilterra sono certi che Ibra dirà le fatidiche parole "Manchester" e "United". Secondo SkySports Uk l'accordo con il club che ha appena accolto Mourinho sarebbe di una stagione (con stipendio superiore ai 15 milioni) e opzioni per un eventuale prolungamento. Le parole di Zlatan in nazionale non fanno altro che aggiungere suspense: tutti gli appassionati non vedono l'ora di scoprire quale maglia vestirà Ibra. In particolare i tifosi del Manchester United.