Ibrahimovic, dove andare? Il Milan o l'America...

La Francia ha scaricato Zlatan Ibrahimovic e, due settimane dopo il piccolo riavvicinamento con il Psg in quel di Doha, il suo futuro è tornato di stretta attualità. E ora dove può andare lo svedese? Un top player che, però, non ha molto mercato per via del pesante ingaggio e dell'età. Toccherà come al solito a Raiola fargli firmare un nuovo ricco contratto. Una bella notizia per il Milan che non ha mai abbandonato l'idea di riportarlo in rossonero. Il club di via Aldo Rossi è sempre in pole position e questa volta non ha nessuna voglia di farselo sfuggire. Sarà una trattativa lunga, ma i buoni rapporti tra Galliani, lo stesso Ibra e il procuratore sono ottimi: tanto che l'intesa per un triennale da circa 7 milioni di euro a stagione era già stata raggiunta negli uffici segreti di Casa Milan.

Avanti a fari spenti e France Football ha dato una mano ai rossoneri. Ora il Psg dovrà valutare bene cose fare per non trattenere un leader screditato dal "popolo". L'aria a Parigi per Zlatan è già pesante da qualche mese dopo quello sfogo in rete-visione in cui definì la Francia una "paese di m...". Da lì la volontà di cambiare città con la famiglia che ha messo Milano in cima alla lista.

Le alternative al Milan non sono poi moltissime. C'è l'ipotesi Mls negli Stati Uniti che, però, significherebbe cambiare vita sportiva. Cosa che Zlatan non vorrebbe nell'immediato perché si sente ancora un calciatore da palcoscenici importanti. Il cerchio si potrebbe chiudere in Premier League, campionato in cui non ha mai militato. Ma con quale top team? Scartiamo il Chelsea di Mourinho, il Manchester City, lo United e l'Arsenal. Resta il Liverpool che un bomber lo sta cercando per davvero. E Rodgers potrebbe pensare proprio a lui.