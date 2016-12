Ibrahimovic al Milan, Raiola: "Il Psg non lo vende"

La sessione di mercato estivo deve ancora ufficialmente partite ma la telenovela Ibrahimovic-Milan si arricchisce ogni giorno di una puntata nuova. L'ultima in ordine di tempo porta la firma di Mino Raiola che dopo aver incontrato Galliani a Berlino ha comunque rivelato: "Zlatan ha un contratto, non può decidere di partire da solo. Ho chiesto al presidente del Psg e mi ha detto di no, non lo venderà". Verità o solita strategia?