Ibrahimovic: 100 milioni per andare in Cina

La Cina non molla la presa e continua a corteggiare Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto rivela il sito francese 'Le10Sport', il fuoriclase svedese, che andrà in scadenza col Paris Saint-Germain a giugno, ha fatto sapere alle squadre interessate le sue condizioni: il 34enne attaccante avrebbe avanzato la richiesta di un ingaggio da 100 milioni di euro a stagione per trasferirsi nel campionato cinese.