Ibra, villa con piscina e parco. A Manchester

Ibrahimovic va al Manchester United di Mourinho. In assenza di annunci ufficiali -per questioni contrattuali col Psg da far slittare a dopo il 30 giugno- ci si deve accontentare di notizie a margine, comunque decisive. Come questa: la società che si occupa di reperire dimore di lusso per i divi, ha detto di aver trovato la casa adatta per Ibrahimovic in quel di Manchester. Non è stato facile, ma Ibra si è, per così dire, accontentato.