Ibra, lo United offre un anno di contratto

Il Manchester United fa sul serio e avrebbe avanzato un'offerta concreta a Zlatan Ibrahimovic , arrivato a scadenza di contratto con il Psg. Secondo RMC, i Red Devils avrebbero messo sul piatto della bilancia un contratto annuale con opzione per un altro anno. Giocare all'Old Trafford affascina il campione svedese, che però non vuole van Ga al ed è disposto ad accettare solo se in panchina arriverà Mourinho.

Contatto. Il Manchester United e Zlatan Ibrahimovic hanno cominciato a parlarsi per provare a trovare un accordo sul trasferimento in Premier League del fuoriclasse svedese. Le offerte dalla MLS lo lusingano, ma non lo scaldano più di tanto, perché Ibra si sente ancora nel pieno delle sue capacità e vuole ancora una sfida di alto livello.



Dopo aver conquistato campionati ovunque abbia giocato (Olanda, Italia, Spagna e Francia), Ibracadabra vuole lasciare il segno anche in Premier League e lo United è il club adatto dove provare a compiere l'ennesima impresa di una carriera straordinaria. I Red Devils sono tra i pochi club al mondo che possono garantire un ingaggio da star allo svedese, che però avrebbe posto una condizione per accettare la corte inglese: l'esonero di van Gaal e l'arrivo di Mourinho.



La mancata qualificazione alla Champions League del manager olandese può venire in soccorso a Ibrahimovic, che vuole tornare ad essere allenato dallo Special One, con cui ha lavorato un anno all'Inter nella stagione 2008-2009. A fine stagione, neanche a dirlo, fu scudetto. Con un'accoppiata simile, all'Old Trafford i sogni possono trasformarsi in realtà.