Ibra: "Il futuro? Ve lo dirò quando mi sarò stancato dei rumors"

Non ha fretta Ibrahimovic e probabilmente aspetterà la fine dell'avventura europea della Svezia prima di rivelare dove giocherà nella prossima stagione. Di sicuro non sarà al Malmoe, squadra della sua città natale dove ha mosso i primi passi, per la delusione dei tifosi svedesi. Il Manchester United è sempre in pole, il Milan continua a sperarci e negli Usa sono pronti a fargli ponti d'oro. Le offerte non mancano, il fidato Raiola ha lavorato bene come al solito e ora la scelta spetta solo a Zlatan.



Intanto una buona notizia per il calcio svedese: Ibra non ha nessuna intenzione di dire addio alla Nazionale alla fine degli Europei. "Non è qualcosa a cui sto pensando e non ne ho discusso con nessuno - ha detto in conferenza stampa - Sono qui per giocare il Campionato Europeo. Non so per quanto tempo continuerò con la Nazionale".