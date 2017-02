"Potendo ritornare indietro nel tempo, non me ne andrei mai da Cagliari". Victor Ibarbo, a 26 anni, ricomincia con questa frase la sua corsa in rossoblù dopo ventiquattro mesi cominciati a Roma e poi continuati in Inghilterra, Colombia e Grecia. Pronto a sprintare? "No, non subito - spiega l'attaccante colombiano - sono rimasto fermo una decina di giorni: ho fatto palestra, ma non ho il ritmo dei compagni".