I tifosi del Torino dicono "no" a Giovinco 

16:25 - Quello tra Giovinco e il Torino è un matrimonio che non s'ha da fare, lo hanno deciso i tifosi granata che si sono espressi in malo modo e senza mezzi termini. Durante il match con il Palermo nella Curva Maratona è apparso lo striscione: "Il gobbo nano non lo vogliamo". Un chiaro riferimento all'idea di Cairo di prendere, a gennaio, l'attaccante della Juve. Così la Formica Atomica sembra essere vicinissima alla Fiorentina: c'è il sì a Montella.

Sono giorni decisivi per il futuro di Giovinco. La Juve sembra averlo scaricato per puntare su uno tra Zaza e Berardi e ora la Formica Atomica deve decidere la sua prossima destinazione. Diverse le squadre interessate, sia in Italia che all'estero.

Fino a ieri c'era anche il Torino, ma visto la bocciatura dei tifosi granata Cairo potrebbe cambiare idea. Gli ultras non gradiscono il dna bianconero del giocatore e quindi l'ambiente non sarebbe l'ideale per il rilancio dell'attaccante. Ora c'è da vedere come i supporter della Fiorentina, altra squadra nemica della Juve, reagiranno al vicino ingaggio dello stesso. Giovinco sarebbe molto utile a Montella in attesa del pieno recupero di Giuseppe Rossi.