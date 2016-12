Higuain è della Juve: depositato in Lega il contratto. Domani arriva il Pipita

E' fatta. Dopo la conferma di Beppe Marotta, la Juve ha ufficializzato l'acquisto di Gonzalo Higuain . Il club bianconero ha depositato all'ufficio tesseramenti della Lega Calcio la clausola rescissoria e il contratto del Pipita: clausola di 90 milioni da versare al Napoli in due rate annuali e contratto di cinque anni a 7,5 milioni di euro a stagione per l'attaccante. Domattina l'arrivo di Higuain a Torino.

La formalità delle visite mediche, lo ricordiamo, è già stata espletata la scorsa settimana a Madrid. Visite in gran segreto, poi svelate nella stessa capitale spagnola, prima di comunicare al Napoli la decisione di pagare la clausola rescissoria. Si è anche discusso di queste visite mediche, presumendo una sorta di approccio non legale, ovvero verso un giocatore sotto contratto. Ma per i calciatori che nel contratto hanno inserita la clausola rescissoria, tutta la proceduta juventina è risultata perfettamente legittima.

Ora si attende l'arrivo di Higuain a Torino. Si è parlato di domani, mercoledì, e la notizia è confermata: il Pipita domattina arriverà a Torino, e giovedì sarà a Vinovo per il primo allenamento.