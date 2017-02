Hernanes, i saluti sono dal Colosseo 

Manca solo l'ufficialità per l'addio di Hernanes alla Juventus, ma ad anticipare i cinesi dell'Hebei è stato direttamente il centrocampista che sul suo profilo Instagram ha salutato postando una foto del Colosseo e scrivendo: "Questa è l'immagine che più mi ha attratto in Italia. Ora che la sto per lasciare è l'ultima immagine che vedo". Hernanes è arrivato in Italia nell'agosto 2010, ha giocato 4 stagioni con la Lazio prima di trasferirsi all'Inter e di essere poi ceduto alla Juventus dopo un anno e mezzo. Nel suo futuro ora la Super League cinese.