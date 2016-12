Hernanes al Genoa, c'è l'accordo con la Juve: arriva appena parte Rincon

È stato proprio il presidente Preziosi a dare conferma dell'accordo raggiunto tra Juventus e Genoa, che appunto dipende da due circostanze che si stanno verificando: "Se il Crystal Palace accetta la nostra richiesta di 10 milioni di euro per Rincon, abbiamo già un accordo di massima con la Juve per il prestito di Hernanes", ha svelato a GazzaMercato.



Hernanes, in uscita dalla Juve, aveva rifiutato tante destinazioni estere, voglioso di restare in Italia. la Juve lo libererà non appena avrà chiuso per l'acquisto di Witsel, che in queste ore è sempre più vicino ai bianconeri. In un primo momento si era prospettata l'ipotesi dell'inserimento proprio di Hernanes come parziale contropartita allo Zenit per il belga, ma il brasiliano ha fatto sapere chiaramente di voler restare in Italia.