Hazard, il Psg pronto a fare follie: 104 milioni per il suo cartellino!

Eden Hazard meglio di Bale e Ronaldo? Presto potrebbe diventarlo davvero. Merito della bomba di mercato sganciata dal Sun: il Psg vorrebbe dare l'assalto al belga a giugno e, per convincere il Chelsea, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 75 milioni di sterline, ovvero circa 104 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, renderebbe il trasferimento del trequartista il più costoso nella storia del calcio.



Quando i Blues lo prelevarono dal Lille il 4 giugno del 2012 sborsarono circa 40 milioni di euro. E già allora fu record: si trattò infatti del giocatore belga più pagato di sempre. Un primato frantumato meno di due mesi fa da De Bruyne, per cui il Manchester City ha speso 74 milioni. Se sarà controsorpasso, lo scopriremo solo a giugno. Con 104 milioni a mettersi in fila non sarebbe solo il connazionale Kevin, ma tutti gli altri. Compresi il gallese e il portoghese del Real, che guidano la graduatoria dei "paperoni" del mercato rispettivamente con 99 e 94 milioni. Per Hazard 10 presenze in Premier fin qui, con quella casella "gol fatti" ancora inchiodata sullo zero che comincia a pesare come un macigno. E chissà che, considerati lo scarso rendimento di inizio stagione e le vagonate di denaro cash pronte a rimpolpare le casse della società, Abramovich non si convinca sul serio a cedere alle lusinghe transalpine.