Handanovic spaventa l'Inter: "Rinnovo? Nessun passo avanti"

14:09 - Dopo il quarto rigore stagionale parato, Samir Handanovic spaventa l'Inter dopo la gara col Verona. "Rinnovo? Novità non ce ne sono, non ci sono passi avanti. Champions? Non so, vedremo", ha detto il portiere sloveno a Premium Sport. In realtà degli incontri tra il club e l'agente del giocatore ci sarebbero stati, ma la distanza tra domanda e offerta sembra incolmabile. A meno di clamorosi sviluppi, in cui spera invece Mancini.

Lo sloveno è in scadenza nel 2016 e chiede tre milioni a stagione. L'Inter però non sembra intenzionato ad andare oltre i 2,5 milioni e la trattativa sembra arenata. "Ci sono dei parametri da rispettare e lui li conosce - ha spiegato il ds Ausilio -. Sa quanto è stimato all'Inter e vedremo quello che succederà nelle prossime settimane". Nel frattempo Handanovic continua a parare e a convincere Mancini, che pare intenzionato a fare da mediatore per risolvere l'empasse: "Non conosco i dettagli, è uno dei migliori. Credo che alla fine arriverà la soluzione".



Sullo sfondo, infatti, c'è l'interesse della Roma per il numero uno sloveno. Sabatini da tempo segue Samir e a giugno potrebbe arrivare l'assalto definitivo. Si attendono sviluppi, dunque. Ma l'avventura di Handanovic all'Inter sembra ormai sempre più vicina al capolinea.