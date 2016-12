Handa-Inter ecco il rinnovo: il portierone ha firmato fino al 2019

Il muro sloveno ha detto sì. Samir Handanovic ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2019 , come riporta il profilo twitter del club nerazzurro. Il portierone interista era uno dei giocatori in scadenza a giugno che più ha fatto discutere nelle ultime stagioni. L'anno scorso sembrava in procinto di lasciare Appiano Gentile, poi l'opera di convincimento di Mancini e una stagione fino ad oggi straordinaria hanno ribaltato la situazione.

Se i nerazzurri sono primi in classifica con la miglior difesa molto del merito è anche suo. Ben 11 clean sheet per lui in 17 gare di campionato, solo 11 volte ha raccolto la palla alle sue spalle e alcune sue parate clamorose hanno permesso di vincere gare decisive: su tutte quelle nella trasferta di Torino e quelle nel match interno con la Roma. Dopo i 7 rigori parati lo scorso anno, quest'anno si è confermato dal dischetto neutralizzando il penalty di Candreva anche se poi quest'ultimo è riuscito a segnare sulla ribattuta.



Un'operazione importante da parte della dirigenza interista che ha blindato i pali per i prossimi tre anni, annullando la possibilità di perderlo a zero a giugno. Dopo le dichiarazioni sibilline della scorsa stagione che presupponevano un addio immediato è arrivata la fumata bianca, per la soddisfazione di tutti. “Tutto più facile quando c'à la volontà da entrambe le parti” ha dichiarato il numero nella conferenza stampa insieme al mister nerazzurro. Non ancora certe le cifre del contratto che dovrebbe essere stato aumentato di circa 500mila euro, rispetto al precedente di 1,8 milioni all'anno. Il matrimonio tra l'ex Udinese e l'Inter continua, le sue mani continueranno a cercare di proteggere il sogno chiamato Scudetto.