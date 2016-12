Hamsik vota Napoli: "E' la mia casa, non penso di lasciarla"

Agitazione a Napoli, causa mercato. I fuochi attorno a Higuain si sono appena spenti, non del tutto ma quasi: il 30 giugno scade la possibilità (di altri club) di ingaggiare il Pipita pagando la clausola rescissoria, e dunque si entra in regime di trattativa e De Laurentiis non venderà il campione. Si sono spenti questi fuochi e altri si sono accesi su Hamsik. Soprattutto una (forte?) tentazione juventina, oltre ad altri messaggi inglesi e spagnoli. E' toccato così ad Hamsik intervenire, attraverso le colonne del Guardian. "Il Napoli? Ci gioco da nove anni, è la mia seconda casa e sono felice di essere lì. Si è parlato molto di un mio trasferimento, ma io ho un contratto con il Napoli. Vedremo cosa succederà in estate ma al momento sono pronto a restare". Ecco, vale quel: io sono pronto a restare. Vale fino a prova contraria. "In passato -ha aggiunto Marek- ci sono state tante voci su un mio approdo in Premier League, ma posso dire di non aver mai ricevuto nessuna offerta concreta dall’Inghilterra".