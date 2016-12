Hamsik, dubbi sul futuro: "Potrebbe lasciare Napoli"

21:17 - Nessuna certezza e qualcosa di cui dover parlare. Marek Hamsik e il Napoli a fine corsa. Forse. Possibile se non altro, un tormentone che torna di moda dopo un paio d'anni di "astinenza". Una volta lo slovacco era al centro del mercato, lo volevano tutti. Adesso è lui che pensa di andarsene. Questo, almeno, è quel che dice il suo agente. Ecco le parole che spaventano il popolo napoletano: "Se Benitez resta non so quale sarà il futuro di Marek".

Un aut aut in piena regola. Ne resterà soltanto uno, roba da highlander del pallone. Che poi, detta così, con quel che si dice di Benitez e del suo futuro, il domani di Hamsik diventa realmente relativo. Nel senso: andrà via Rafa, lo sanno tutti. Quindi no problem. A meno che... A meno che qualcosa non vada storto nelle chiacchierate, già in calendario, con De Laurentiis. Anche questo lo dice, a Crc, l'agente di Marekiaro: "Nelle prossime due o tre settimane - spiega Juraj Venglos -, quando sarà più chiaro il futuro del Napoli, affronteremo la situazione. Potrei anche arrivare in città prima del ritorno di Europa League con il Wolfsburg e magari parlare con De Laurentiis". Ricapitolando: da una parte Hamsik, da capitano consumato, ripete a più non posso che "la squadra, noi tutti, siamo con Benitez". Dall'altra il suo agente chiarisce la posizione del suo assistito: o me o Benitez. Senza filtri: "Non so perché l'allenatore lo sostituisca spesso: in nazionale l'ho visto in campo e mi è piaciuto. Comunque l'importante è giocare". E ancora: "Non so spiegarmi perché gioca così poco, e tra l'altro per avere la giusta forma fisica bisogna giocare; non so quale sia l'umore di Marek in merito a quanto accaduto nelle ultime settimane, ma parliamo di un ragazzo estremamente rispettoso". Già, ma anche di uno che sta perdendo la pazienza. Napoli sì, ma non più a tutti i costi. E un messaggio più che chiaro: De Laurentiis deve scegliere tra il suo capitano e il suo allenatore. Altrimenti Marekiaro, questa volta, potrebbe andarsene via davvero.