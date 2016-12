Gundogan apre alla cessione: la Juve alla carica

Ilkay Gundogan sfoglia la margherita (rinnovare o no con il Borussia il contratto in scadenza nel 2017 l'arduo dilemma) e la Juventus torna a sperare. Non è un mistero che il centrocampista tedesco di origine turca sia la prima scelta per regalare ad allegri il tanto atteso rinforzo a centrocampo, quel top player che potrebbe ulteriormente migliorare una rosa già ampiamente competitiva.



"Se devo essere sincero sto considerando tutte le opzioni. Il club sa quello che penso, il mio futuro è importante ma non voglio perdere la concentrazione sugli obiettivi - ha proseguito nell'intervista alla Bild -. Se rinnoverò firmerò un contratto di più anni, non solo di una stagione. Ho 25 anni, nonostante il grave infortunio alla schiena sono soddisfatto della mia carriera. Lavoro per migliorare, penso al prossimo passo".



E magari anche al prossimo posto: Marotta è pronto all'assalto decisivo, già in questa finestra di mercato, anche se non sarà facile convincere il Borussia Dortmund. Altrimenti ci riproverà in estate per migliorare sempre più una squadra mai sazia di trofei.