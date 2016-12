Guarin, la Juve ci riprova a gennaio

Tra Guarin e la Juve una storia d'amore mai sbocciata, ma a gennaio il finale potrebbe essere diverso. I bianconeri sono a caccia di un rinforzo a centrocampo e il colombiano dell'Inter risponde a pieno all'identikit tracciato da Allegri e Marotta. Può ricoprire diversi ruoli in mediana e soprattutto è arruolabile per la Champions League. Il prezzo è fissato a 11 milioni di euro e Mancini è pronto a lasciarlo partire con destinazione Torino.

A riportare l'indiscrezione è Il Corriere dello Sport. I bianconeri faranno il quarto tentativo in due anni per strappare il sì di Inter e di Guarin. Una storia iniziata due anni fa quando era tutto fatto per lo scambio Guarin-Vucinic prima dell'ira dei tifosi interisti e del ripensamento di Thohir. Poi due nuovi assalti, uno nell'estate successiva e l'ultimo, più timido, appena quattro mesi fa. Dopo Hernanes un altro nerazzurro potrebbe vestire la maglia della Juve a breve.