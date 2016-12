Guardiola, lista della spesa: Messi, Pogba, Alaba e Piqué per un City personalizzato

Per il nuovo City, Guardiola pensa a tutti i reparti: in difesa Piqué, che nel 2008 arrivò al Barcellona proprio con lo spagnolo sulla panchina dei blaugrana, e Alaba, attuale terzino sinistro del suo Bayern. A centrocampo il numero 10 della Juve, Paul Pogba, legato ai bianconeri fino al 2019. Ultimo, non per importanza, Lionel Messi in attacco. I Citizens starebbero preparando un'offerta folle per la Pulce: 1 milione di euro a settimana, 162 milioni di euro al Barça. Considerando ad oggi tutte le clausole presenti su ogni contratto, la spesa complessiva dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni di euro.



Il Sun propone anche un undici di partenza: per il quotidiano inglese Hart; Sagna, Otamendi, Piqué, Alaba; De Bruyne, Fernandinho, Pogba, Sterling, Messi, Agüero.