Guardiola: "Domenica dico tutto". Ancelotti si prepara

Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco . I dubbi sono ormai svaniti e in Baviera è atteso solo l'annuncio ufficiale. Il tecnico italiano firmerà un contratto di tre anni e prenderà il posto di Pep Guardiola, che non rinnoverà il proprio accordo, al termine di questa stagione e lo dirà domenica. L'obiettivo di Ancelotti , fermo per un anno sabbatico, è vincere nel quarto campionato diverso.

Per il momento in casa Bayern Monaco si pensa alla partita contro l'Hannover, come ha dichiarato lo stesso Guardiola, dopodiché verranno svelati i nuovi scenari sui quali, però, non v'è più alcun dubbio. Ancelotti prenderà il posto dello spagnolo e lo farà con l'obiettivo di scrivere ancora di più la storia di questo sport trionfando nei maggiori campionati europei. Dopo i successi con Milan, Chelsea e Psg in campionato e la Champions alzata col Real Madrid (dopo le due col Milan), il nuovo capitolo parla tedesco, con la benedizione di Pep: "Carletto è un grande allenatore e un grande uomo".