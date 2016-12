Guardiola-City, c'è l'accordo

Artefici principali della buona riuscita della trattativa sarebbero stati due vecchi amici di Pep ai tempi del Barcellona e oggi manager del City: il direttore sportivo Txiki Begiristain e l'amministratore delegato Ferran Soriano.



Kicker attribuisce l'indiscrezione, che come detto circola ormai da tempo, a "fonti affidabili del Regno Unito". Guardiola domenica scorsa aveva anticipato che non avrebbe rinnovato il contratto col Bayern, senza però fornire altre indicazioni sul suo futuro, alimentando molteplici voci sulla sua futura panchina che in ogni caso sarebbe in Premier: City, Chelsea, United le 'corazzate' che farebbero ponti d'oro al tecnico catalano.