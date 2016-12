Grana Juve, Hernanes rifiuta il Besiktas

In attesa di capire come si chiuderanno le vicende Pogba e Higuain, in casa Juve continua il lavoro di Marotta per piazzare gli "esuberi". In particolare tiene sempre banco la questione Hernanes, che dopo un'annata molto al di sotto delle aspettative potrebbe lasciare Torino. Ammesso che il brasiliano accetti qualche destinazione. Nelle ultime ore, infatti, il Profeta avrebbe già rifiutato la corte del Besiktas.

L'impressione è che all'orizzonte stia nascendo una mezza grana per la Juve sul mercato. Hernanes non fa più parte dei progetti del club, ma piazzarlo forse non sarà così facile per Marotta. Un po' per l'età, un po' perché nell'ultima stagione il verdeoro non ha certo brillato e starebbe cercando una seconda chance in bianconero.



Sulle sue tracce da qualche tempo c'era il Besiktas, ma il Profeta ha declinato gentilmente l'offerta del club turco, facendo rizzare le antenne bianconere. Per arrivare a Higuain servono molto soldi e la Juve non può permettersi di non portare a termine le cessioni programmate di Hernanes, Pereyra e Lemina.