Goetze contro Guardiola: "Vediamo se ora mi parla di più"

Il gol contro il Milan nell'Audi Cup e il successivo "cinque" scambiato al momento della sostituzione sembrava aver sancito la pace tra Mario Goetze e Pep Guardiola. Nel dopo partita il tedesco ha riaperto la polemica con il suo allenatore. L'attaccante è scontento per la scarsa considerazione nei suoi confronti: "Gli ultimi due anni al Bayern non sono stati così semplici. Vedremo cosa succederà. Si vedrà se Pep parlerà più spesso con me".