Goetze apre alla Juventus: "Mi piacerebbe un'avventura all'estero"

Mario Goetze alla Juventus è qualcosa di più di una semplice ipotesi di mercato. La conferma, in maniera più o meno diretta, è arrivata dallo stesso fantasista tedesco: "La Juventus è una grande squadra che ha disputato una grande stagione. Non voglio commentare le voci di mercato, per ora". Il rapporto con Guardiola però è ai minimi storici: "Penso che giocare all'estero potrebbe essere un'esperienza positiva, potrebbe piacermi. Vedremo".

Il sorriso dipinto sul volto dell'eroe mondiale per i tedeschi al momento di rispondere sul corteggiamento bianconero non è passato inosservato: "Per ora non ho niente da dire - ha dichiarato sorridente a Goal.com -, sì per ora. Posso solo dire che la Juventus è una grande squadra e negli ultimi anni ha vinto tanti titoli. Se arrivi in finale di Champions non è mai per caso".

La voglia di lasciare Monaco pur essendo il giocatore tedesco più pagato di sempre non sembra mancare: "Un'avventura all'estero sarebbe una cosa positiva, una nuova lingua, nuova cultura. Dovrebbe piacermi - ha concluso Goetze -. Ma sono appena all'inizio della carriera, vedremo cosa mi riserverà il futuro".