Glik saluta il Torino: "Non vi dimenticherò mai"

Gli è rimasto il Torino dentro anche adesso che il destino lo ha portato a Monaco . Kamil Glik , fresco di addio, ha voluto salutare il popolo granata e lo ha fatto con una lettera sentita e commovente: "Non dimenticherò mai queste cinque stagioni - ha scritto -. Alla gente granata dico grazie perché mi ha sempre voluto un bene speciale. E' vero che questa maglia ti entra dentro e ogni volta che potrò verrò al "Grande Torino" per tifare".

Il difensore polacco scrive ancora: "Quando tornerò andrò ancora a Superga per dire una preghiera: il 4 maggio, leggendo quei 31 nomi, ho provato, come uomo, un'emozione che non si può descrivere. Vorrei infine dire un'ultima cosa: restate sempre vicini alla squadra, quando si vince e quando si perde. Essere granata è anche questo. Vi voglio bene, sempre forza Toro!".