Girandola dei portieri: Neto non vuole prestiti, Inter in agguato

11:13 - Si preannuncia un'estate calda per i portieri. In casa Juve spunta la "grana" Neto. Il brasiliano a giugno sarà un giocatore bianconero, ma non sembra intenzionato ad accettare di andare in prestito in attesa che Buffon appenda i guanti al chiodo. Una presa di posizione che potrebbe cambiare le carte in tavola, con l'Inter in agguato. Handanovic, infatti, sembra ormai destinato allo United e serve un rimpiazzo all'altezza.

Secondo il Corriere dello Sport, le intenzioni di Neto sono chiare. Niente prestito alla Samp, al Genoa o al Tottenham: già dalla prossima stagione vuole restare alla Juve a giocarsi il posto con Buffon. A meno di clamorosi sviluppi ovviamente. Il brasiliano, infatti, è nel mirino anche dell'Inter, che a giugno dovrà trovare l'erede di Handanovic, destinato ormai al Manchester United, con De Gea pronto a tornare in Spagna, sponda Real Madrid.



L'intreccio è interessante e, al momento, non si possono escludere colpi di scena. La voglia di Neto di ricoprire un ruolo da protagonista fin da subito nella Juve cozza infatti contro la volontà di Buffon di continuare a vestire i panni del titolare fino a 40 anni. La questione è delicata a Vinovo e all'orizzonte per l'estremo difensore brasiliano potrebbe spuntare dunque la pista alternativa a tinte nerazzurre. Giugno è vicino, si attendono sviluppi.